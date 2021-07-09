Є кілька загальних рекомендацій, які допоможуть вам запобігти проникненню комах у ваш будинок. Спробуйте уникати солодких ароматів та джерел штучного світла в нічний час, встановіть антимоскітні сітки та правильні рослини, а також забезпечте контроль за вологістю та температурою повітря.

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Рослини



Запах м'яти відлякує комарів / Фото Pinterest

Рослини можуть бути вашими найкращими союзниками у боротьбі з комарами. Але перш ніж використовувати цей спосіб, переконайтеся, що ви купуєте вазони, як не стануть контрпродуктивним рішенням. В деяких горщиках запросто заводяться маленькі комашки, які лише загострять проблему.

Які рослини відлякують комарів:

лаванда,

м'ята,

лемонграс,

розмарин,

базилік,

герань,

меліса.

Протимоскітні сітки

Найпрактичніший спосіб вберегти дім від комарів – встановити москітні сітки. Сьогодні ви можете вибрати дизайни, які найкраще підходять для вашого вікна.

Прощай, вологість

Основним фактором, що приваблює комарів у ваш будинок, є вологість. Щоб уникнути скупчень комах важливо не залишати воду поруч з вазонами та контролювати полив кімнатних рослин.

Ароматичні свічки



Свічки з ароматом лимона допоможуть позбутися комарів / Фото Pexels

Ви можете купити пару свічок з запахом лимона або лаванди й запалювати їх на ніч, коли й спостерігається пікова активність комах. Сильний запах відлякає їх та залишить чудовий запах у вашому будинку.

Профілактичні репеленти

Ви можете наносити репеленти як на шкіру, так і на предмети інтер'єру. Утім, перед нанесенням перевірте склад хімічного засобу, оскільки він може пошкодити поверхні меблів чи проявити токсичність щодо вас, ваших дітей чи домашніх тварин.

Лампи проти комарів

Протимоскітні лампи допоможуть знешкодити комара, який подолав усі попередні перешкоди. Ви можете встановити один з ліхтарів на своєму балконі або терасі, це унеможливить потрапляння комах всередину приміщення.