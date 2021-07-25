Втілення сучасного українського мінімалізму: фото дворівневої квартири у Києві

Taka Apartment від української команди Makhno Studio – це двоповерхова квартира в одному зі спальних районів Києва, яка стала втіленням сучасного українського мінімалізму. Команда архітектора працювала над проєктом 2 роки.

Лаконічний, функціональний та затишний – цей простір став точкою перетину природних стихій. Площа апартаментів 250 квадратних метрів дозволила команді архітекторів та дизайнерів (Сергій Махно, Віктор Захарченко, Євгенія Чельник, Леся Лей) реалізувати тут необхідні зони для життя, відпочинку та роботи.

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Повітря



Монохромна столова / Фото Makhno Studio



Монохромна столова / Фото Makhno Studio



Лаконічна кухня / Фото Makhno Studio



Сходи, які ведуть на другий рівень / Фото Makhno Studio

Планування квартири досить просте та функціональне. На першому поверсі знаходиться вітальна зона, об’єднана з кухнею та їдальнею. За коридором ховається гостьова спальна кімната. Бетонно-дерев’яні сходи ведуть на другий поверх, де розміщено спальню господарів, ванну та робочий кабінет.

Дизайн налаштовує на легкість та надає повну свободу пересування та дій, які лише спадуть на думку.

Земля



Журнальний столик є продовженням дивану / Фото Makhno Studio



Декорування апартаментів / Фото Makhno Studio



Дворівнева квартира у Києві / Фото Makhno Studio

В основі колірної гамми інтер’єру – земля. Відтінки з присмаком чорнозему читаються повсюди: від світло-сірого декоративного тинькування на стінах до сліпучого чорного ліжка у спальній кімнаті.

Меблі та декор балансують темне тло теплими акцентами та наповнюють квартиру затишком.

Світло



Освітлення у кабінеті / Фото Makhno Studio



Освітлення у спальні / Фото Makhno Studio



Ванна кімната / Фото Makhno Studio

Панорамні вікна та просторі кімнати наповнюють кімнати природним світлом вдень та відкривають вид на зоряне нічне небо. За штучне освітлення відповідають авторські керамічні світильники, створені вручну в керамічній майстерні Makhno Product.

Дніпро



Морська тематика в апартаментах / Фото Makhno Studio



Морська тематика в апартаментах / Фото Makhno Studio

З вікон гостьової спальної кімнати відкривається краєвид на Дніпро. Береги так близько, що, здається, ніби сині води розлилися стінами квартири – так виглядає метал, окиснений природним способом, який архітектори використали в інтер'єрі.