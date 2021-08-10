Втекти від метушні: старий дім під Києвом став затишним простором для роботи та відпочинку

Кілька років тому подружня пара знайшла занедбаний будинок недалеко від Києва. Тоді вони вирішили, що це ідеальна ділянка та приміщення для заміського будинку для відпочинку. Але в плани подружжя втрутилася пандемія й після ремонту вони переїхали в оновлений простір.

Будинок оточений унікальним ландшафтом, а його кольори вдало поєднуються з навколишнім середовищем. З'єднання з природою стало головною вимогою власників, тож дизайн врахував це побажання. У кожну кімнату проникає природне світло, що допомагає розкрити простір дому.

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Архітектори перенесли зону столової / Фото Amazing Architecture

Студія, яка займалася реконструкцією простору переглянула розташування кімнат. Зрештою вони перемістили вітальню туди, де знаходиться їдальня, оскільки це дозволяє одразу ввійти в зону для зустрічей гостей. Команда додала закруглені кути та використовували велику кількість дуг. Кольорова гама у всьому домі нейтральна та тепла. Так всі приміщення зливаються в одну композицію, яка викликає відчуття спокою.

Вітальня



У вітальні відсутня техніка / Фото Amazing Architecture

Перше, що бачать відвідувачі дому – 25 асиметричних підвісних світильників, які розсіюють світло усією вітальнею. Відчуття легкості, створене верхньою частиною дизайну, продовжується і на підлозі. Тонкі металеві ніжки допомагають згладити масивні меблі.



В домі багато творів мистецтва з особистої колекції власників / Фото Amazing Architecture

Оскільки це кімната для справжнього усамітнення, тут зовсім немає електроніки. В інтер'єрі будинку велика увага приділяється натуральним матеріалам і фактурі. Статеві дошки з європейського дуба ретельно оброблені чорною смолою, а підлога виконана з якісної деревини. Власник давно колекціонує твори мистецтва, тож дизайнери використали це хобі для декору.

Кухня



Мінімалістична та стримана кухня / Фото Amazing Architecture

Продовжуючи природну палітру, для кухні використано меблі зі шпону. Техніка вбудована в фасади, щоб забезпечити естетичний вигляд без зайвих елементів. Всю увагу перетягує мармурова стільниця. Фурнітура та освітлювальні прилади виготовлені з латуні.

Спальна кімната і ванна



У спальні домінують стримані тони / Фото Amazing Architecture

Особливий спокій зчитується у спальній кімнаті. Велика люстра, теплі й тактильні матеріали залучають її до загальної концепції дому. Саме тут власники відкрили для себе всі переваги споглядального способу життя.



Ванна за скляною перегородкою /Фото Amazing Architecture

За скляною перегородкою розташована господарська ванна. Як і вся квартира, ванна не тільки красива, але і функціональна.

Попри розміщення в сільській місцевості, квартира оснащена усіма необхідними зручностями, які гарантують комфортне життя мешканцям.

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