Будинок оточений унікальним ландшафтом, а його кольори вдало поєднуються з навколишнім середовищем. З'єднання з природою стало головною вимогою власників, тож дизайн врахував це побажання. У кожну кімнату проникає природне світло, що допомагає розкрити простір дому.

Цікаво ТОП-5 помилок при виборі кондиціонерів та як їх уникнути: поради експертів

старий дім під Києвом став затишним простором для роботи та відпочинку
Архітектори перенесли зону столової / Фото Amazing Architecture

Студія, яка займалася реконструкцією простору переглянула розташування кімнат. Зрештою вони перемістили вітальню туди, де знаходиться їдальня, оскільки це дозволяє одразу ввійти в зону для зустрічей гостей. Команда додала закруглені кути та використовували велику кількість дуг. Кольорова гама у всьому домі нейтральна та тепла. Так всі приміщення зливаються в одну композицію, яка викликає відчуття спокою.

Вітальня

старий дім під Києвом став затишним простором для роботи та відпочинку
У вітальні відсутня техніка / Фото Amazing Architecture

Перше, що бачать відвідувачі дому – 25 асиметричних підвісних світильників, які розсіюють світло усією вітальнею. Відчуття легкості, створене верхньою частиною дизайну, продовжується і на підлозі. Тонкі металеві ніжки допомагають згладити масивні меблі.

старий дім під Києвом став затишним простором для роботи та відпочинку
В домі багато творів мистецтва з особистої колекції власників / Фото Amazing Architecture

Оскільки це кімната для справжнього усамітнення, тут зовсім немає електроніки. В інтер'єрі будинку велика увага приділяється натуральним матеріалам і фактурі. Статеві дошки з європейського дуба ретельно оброблені чорною смолою, а підлога виконана з якісної деревини. Власник давно колекціонує твори мистецтва, тож дизайнери використали це хобі для декору.

Кухня

старий дім під Києвом став затишним простором для роботи та відпочинку
Мінімалістична та стримана кухня / Фото Amazing Architecture

Продовжуючи природну палітру, для кухні використано меблі зі шпону. Техніка вбудована в фасади, щоб забезпечити естетичний вигляд без зайвих елементів. Всю увагу перетягує мармурова стільниця. Фурнітура та освітлювальні прилади виготовлені з латуні.

Спальна кімната і ванна

старий дім під Києвом став затишним простором для роботи та відпочинку
У спальні домінують стримані тони / Фото Amazing Architecture

Особливий спокій зчитується у спальній кімнаті. Велика люстра, теплі й тактильні матеріали залучають її до загальної концепції дому. Саме тут власники відкрили для себе всі переваги споглядального способу життя.

старий дім під Києвом став затишним простором для роботи та відпочинку
Ванна за скляною перегородкою /Фото Amazing Architecture

За скляною перегородкою розташована господарська ванна. Як і вся квартира, ванна не тільки красива, але і функціональна.

Попри розміщення в сільській місцевості, квартира оснащена усіма необхідними зручностями, які гарантують комфортне життя мешканцям.

Більше фото проєкту