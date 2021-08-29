12VoltRetreat Refuge – це чудовий проєкт для внутрішнього відновлення. Його втілили в іспанському місті Пальма.
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Притулок розташований у сільській місцевості, що лише сприяє тихому відпочинку.
Місце для тихих роздумів / Фото Archdaily
Колись подібні будиночки слугували місцем сховку для мисливців та пастухів. Тепер їхня популярність впала, тож їм знайшли нове застосування.
Будиночки просякнуті натхненням / Фото Archdaily
Площа будиночків не перевищує 20 квадратних метрів. Втім, острів Майорка, чудові види та натхнення роблять великі простори зайвими.
Світлий інтер'єр – чудове рішення для будиночків / Фото Archdaily
Будиночки завоювали популярність одразу після своєї появи. Туристи з усього світу прилітають сюди, аби поповнити внутрішні резерви для нових звершень.