Моторошні інтер'єри: фотограф знімає занедбані торгові центри США

Фотограф Сеф Лоулесс відомий тим, що знімає занедбану американську архітектуру. Його зображення часто стають вірусними, викликаючи неспокій або здивування станом забутих місць.

Книга Лоулесса "Покинуті торгові центри Америки" включає фотографії понад 20 "мертвих" торгових центрів, багато з яких зазнали значних руйнувань, відколи їх закрили.

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Всередині покинутих торгових центрів

Після світової фінансової кризи 2008 – 2010 років багато торгових центрів закрили свої двері через економічну ситуацію в країні та, зокрема, через зміну звичок клієнтів – вони почали більше купувати в інтернеті. Фотографії Лоулесса демонструють наслідки в усіх куточках країни – від каліфорнійського Лос-Анджелеса до Бірмінгема в штаті Алабама.



Торговий центр Owings Mills, штат Меріленд / Фото Seph Lawless



Randall Park Mall в штаті Огайо / Фото Seph Lawless



Hampton Square Mall в штаті Мічиган / Фото Seph Lawless

Смуток і неспокій пронизують фотографії Лоулесса, які насичені ознаками колишньої присутності людей.



The Jamestown Mall в штаті Міссурі / Фото Seph Lawless



Покинута карусель у Medley Center Mall, штат Нью-Йорк / Фото Seph Lawless

Lincoln Mall, Іллінойс / Фото Seph Lawless

Вандали часто відвідували порожні торгові центри. На знімках видно павутину на вікнах, сміття у стоячій воді фонтану та пошкоджені стелі.



The Northridge Mall, Вісконсин / Фото Seph Lawless



Rolling Acres Mall, штат Огайо / Фото Seph Lawless



Fiesta Mall в Арізоні / Фото Seph Lawless

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Знаки обслуговування клієнтів висять над порожніми коридорами, бите скло засмічує підлогу, а відбитки назв торгових центрів залишаються на вивісках. Колись яскраві інтер’єри – зараз вже не втішні, але дивовижні й моторошні водночас.



Lenoir Mall в Північній Кароліні / Фото Seph Lawless



The Metro North Mall, Міссурі / Фото Seph Lawless

The Hawthorne Plaza Shopping Center, Каліфорнія / Фото Seph Lawless