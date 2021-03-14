Моторошні інтер'єри: фотограф знімає занедбані торгові центри США
Фотограф Сеф Лоулесс відомий тим, що знімає занедбану американську архітектуру. Його зображення часто стають вірусними, викликаючи неспокій або здивування станом забутих місць.
Джерело:Seph Lawless
Книга Лоулесса "Покинуті торгові центри Америки" включає фотографії понад 20 "мертвих" торгових центрів, багато з яких зазнали значних руйнувань, відколи їх закрили.
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Всередині покинутих торгових центрів
Після світової фінансової кризи 2008 – 2010 років багато торгових центрів закрили свої двері через економічну ситуацію в країні та, зокрема, через зміну звичок клієнтів – вони почали більше купувати в інтернеті. Фотографії Лоулесса демонструють наслідки в усіх куточках країни – від каліфорнійського Лос-Анджелеса до Бірмінгема в штаті Алабама.
Торговий центр Owings Mills, штат Меріленд / Фото Seph Lawless
Randall Park Mall в штаті Огайо / Фото Seph Lawless
Hampton Square Mall в штаті Мічиган / Фото Seph Lawless
Смуток і неспокій пронизують фотографії Лоулесса, які насичені ознаками колишньої присутності людей.
The Jamestown Mall в штаті Міссурі / Фото Seph Lawless
Покинута карусель у Medley Center Mall, штат Нью-Йорк / Фото Seph Lawless
The Northridge Mall, Вісконсин / Фото Seph Lawless
Rolling Acres Mall, штат Огайо / Фото Seph Lawless
Fiesta Mall в Арізоні / Фото Seph Lawless
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Знаки обслуговування клієнтів висять над порожніми коридорами, бите скло засмічує підлогу, а відбитки назв торгових центрів залишаються на вивісках. Колись яскраві інтер’єри – зараз вже не втішні, але дивовижні й моторошні водночас.
Lenoir Mall в Північній Кароліні / Фото Seph Lawless
The Metro North Mall, Міссурі / Фото Seph Lawless
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