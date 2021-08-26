Всередині мушлі: концепт футуристичної спальні "на дні океану"
Джерело:Amazing Architecture
Концепт Coral Bedroom, представлений студією Veliz Arquitecto, – це фантастична спальня, гості якої зможуть відчути тотальне занурення в океан. Показуємо, як архітектори досягнули такого ефекту.
Ціль проєкту – створити прямий зв'язок з підводним середовищем та наблизити відвідувачів кімнати до контакту з океаном. Такий ефект досягається завдяки проєктору, який імітує морську флору і фавну.
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Ідея полягає в тому, щоб відтворити ефект перебування всередині мушлі, оточеної коралами. Головне в такій спальні – розслабитися та забути про проблеми, які залишилися на поверхні.
Проєкт "Коралової спальні" – Відео Amazing Architecture