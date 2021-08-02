Все включено: проєкт 28-поверхового готелю у Мельбурні

Сучасний багатоповерховий готель розташовуватиметься за фасадом будівлі, виконаної в стилі Едвардіанської епохи. Готель повинен доповнити історичне значення цього місця, але не імітувати його особливості.

Проєкт включає реставрацію історичної цегляної кладки на фасаді, щоб оновити колір та загальний стан історичної будівлі. Срібне скління, яке відбиває світло, і кам'яне облицювання колон доповнять історичний цегляний фасад, забезпечуючи при цьому сучасну форму вежі.

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Збережений історичний фасад / Фото khach-san

Прямо за відреставрованим фасадом заплановане кафе на терасі. Внутрішні сходи будуть вести в бар готелю. Уздовж східного боку будівлі розташують рецепцію. З цієї ж сторони оснастять засклений в'їзд до стоянки легкового транспорту гостей.



Кожен поверх виконує окрему функцію​ / Фото khach-san

На першому рівні готелю планується зона їдальні. Другий рівень передбачатиме технічні приміщення. Поверхом вище розміщуватиметься адміністрація. Згідно з планом проєкту, четвертий поверх буде орендуватися під офіси. Також тут передбачені приміщення в форматі open-space і зали для проведення конференцій.

6 – 27 поверхи – це готельні номери. Загалом хмарочос повинен включити 18 "стандартів". Найдорожчі номери розташовуватимуться на 27 поверсі. Це так звані "президентські люкси" з найбільшою площею. За планом передбачено лише 2 ексклюзивних номери. Верхній поверх займе функціональна тераса.

Попередній кошторис проєкту становить 120 мільйонів доларів.