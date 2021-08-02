Проєкт включає реставрацію історичної цегляної кладки на фасаді, щоб оновити колір та загальний стан історичної будівлі. Срібне скління, яке відбиває світло, і кам'яне облицювання колон доповнять історичний цегляний фасад, забезпечуючи при цьому сучасну форму вежі.

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Збережений історичний фасад / Фото khach-san

Прямо за відреставрованим фасадом заплановане кафе на терасі. Внутрішні сходи будуть вести в бар готелю. Уздовж східного боку будівлі розташують рецепцію. З цієї ж сторони оснастять засклений в'їзд до стоянки легкового транспорту гостей.



Кожен поверх виконує окрему функцію​ / Фото khach-san

На першому рівні готелю планується зона їдальні. Другий рівень передбачатиме технічні приміщення. Поверхом вище розміщуватиметься адміністрація. Згідно з планом проєкту, четвертий поверх буде орендуватися під офіси. Також тут передбачені приміщення в форматі open-space і зали для проведення конференцій.

6 – 27 поверхи – це готельні номери. Загалом хмарочос повинен включити 18 "стандартів". Найдорожчі номери розташовуватимуться на 27 поверсі. Це так звані "президентські люкси" з найбільшою площею. За планом передбачено лише 2 ексклюзивних номери. Верхній поверх займе функціональна тераса.

Попередній кошторис проєкту становить 120 мільйонів доларів.