Все для читання: оригінальний дім з відкритою бібліотекою

Книги – це окремий світ, в який кожен з нас обожнює поринати. Місце для читання – особлива зона дому, яка потребує унікальної атмосфери.

Бібліотека – це особлива зона, похизуатися якою може не кожен будинок. Зазвичай її розташовують у задні частині будинку, подалі від шуму.

Буде цікаво Наслідування природи в мегаполісі: в ОАЕ створили фантастичний громадський простір

Перетин світів / Фото Archdaily

Архітектор Hiroshi Kinoshita представив своє бачення бібліотеки в сучасному будинку. Свою ідею він втілив у японському місті Тотторі.

Функціональність та простота – понад усе / Фото Archdaily

Під бібліотеку клієнт виділив цілих 72 квадратних метри. Архітектори вирішили зробити її "відкритою до міста", щоб популяризувати читання та дати власнику можливість поговорити про книги з кожним, хто цього забажає.

Куточок затишку в динаміці міста / Фото Archdaily

Завдяки мінімалізму ремонт приміщення обійшовся власнику в незначну суму. В результаті він отримав приватне помешкання нагорі та майже публічний простір для інтелектуальних бесід просто у своєму домі.