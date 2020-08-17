Чотири стихії: дизайн вілли з Ірану, яка іде в розріз з архітектурними традиціями – фото
На відміну від традиційної іранської архітектури, яка натхненна релігійними уявленнями мусульман та сприяє духовності людини, ця вілла акцентує увагу на тілесних чинниках. Розробники прагнули створити середовище для мешканців, які стикнуться з чотирма стихіями: вогонь, вода, повітря та земля.
Для цього будинок поділили на 4 окремі частини, пише Archdaily.
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Будівля збудована посередині невеличкої ділянки, тому вихід до дворів мають мешканці усіх блоків.
Ділянка дозволила побудувати низький та заплутаний будинок / Фото Archdaily
Вітальня, кухня тут розташовані на першому поверсі, а прозорі внутрішні фасади звернені один до одного. Спальні кімнати облаштували на верхньому поверсі та облицювали у каміння.
Інтер'єри в будинку контрастують один з одним / Фото Archdaily
Один з блоків має вихід до басейну, інший обладнаний каміном, третій обладнаний системою вільної вентиляції, останній обкладений кімнатними рослинами. Таким чином приміщення стикається з усіма природними стихіями.
З вікон також видно гори в далині / Фото Archdaily
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Сам каркас приміщень вирізняється похилими дахами, а легкий інтер'єр поєднує грубе дерево, строгість голого бетону, та м'які білі стіни.
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