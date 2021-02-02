Якщо ви в дитинстві полюбляли казки, то герої нерідко мешкали в цікавих і романтичних місцях. Хто з нас не мріяв жити у старовинному маяку або башті. Розповідаємо про родину, яка здійснила дитячу мрію.

Джерело: Novate

Два брати з провінції Південна Голандія витратили чимало коштів, часу і сил, аби реалізувати те, про що мріяли. Тепер їх родини живуть у водонапірній башті.

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Водонапірна вежа, що стала житлом / Фото Watertower Nieuw Lekkerland Минулого року їх проєкт трансформації покинутого інженерного об'єкта отримав першу премію в конкурсі Watertowerprize-2020 за найкраще перетворення. Цей конкурс організували в Нідерландах, аби врятувати старі водонапірні башти.

Хлопці змалечку гралися, бігаючи коридорами водонапірної вежі. Вони вже тоді казали, що колись куплять її та зроблять там дім для себе.



З вікон вежі відкривається чудовий краєвид / Фото Watertower Nieuw Lekkerland

Коли братам виповнився 21 рік, трапилась можливість купити їх улюблений об'єкт. Це сталося у 2013 році.

Будівлі вже понад 100 років. ЇЇ звели ще у 1915 році.



Основним завданням було не перетворити башту на банальне житло / Фото Watertower Nieuw Lekkerland

Нові власники вежі звернулися до студії RV Architectuur, аби їм допомогли скласти план дій. А робити ремонт власники прагнули самостійно.

Найскладнішим було те, що брати хотіли не перетворити вежу в будинок, а жити саме у башті. І їм це вдалося.



Кожна сім'я має тут власні відокремлені апартаменти / Фото Watertower Nieuw Lekkerland

Будівля має діаметр 9 метрів. Тут зробили масштабні вікна від підлоги до стелі.

Вежу поділили на три секції: нижня частина стала зимовим садом, а на двох верхніх спроєктували дві ізольовані житлові зони. Так кожна родина має особистий простір і місце для зустрічей разом на першому рівні.



Брати здійснили свою дитячу мрію / Фото Watertower Nieuw Lekkerland

Ремонт у водонапірній башті тривав майже 7 років. Більшість робіт власники виконували самотужки. У результаті вежа перетворилася на житлові апартаменти площею 200 квадратних метрів.

Поки тривав ремонт, брати встигли одружитися і вже мають дітей. Тепер малеча бігає сходами й виглядає зі старовинних вікон вежі.



Ремонт водонапірної вежі коштував дорого / Фото Watertower Nieuw Lekkerland

Додатковим бонусом є те, що споруда розташована на височині, та має власну висоту 34 метри. Звідси відкривається неймовірний краєвид на голандський пейзаж з численними млинами.

Реконструкція вежі обійшлася власникам у 500 тисяч доларів.

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