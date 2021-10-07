Вода за вікном: як виглядає дім мрії біля озера

У кожного з нас є мрія про затишний будинок біля водойми. У Німеччині створили проєкт, який надихає на втілення своїх бажань.

На перший погляд будинок не вражає розмірами, але насправді він має площу 489 квадратних метрів. Він розташований поблизу озера Тегернзе у регіоні Баварія.

Цікаво Скандинавський стиль: крихітна хатина із затишним інтер’єром

Широка низька конструкція будинку була придумана для того, щоб відповідати навколишній архітектурі. Види навколо – головний акцент, тому додавати будівлі помпезності не було жодного змісту.

Панорамні вікна гарантують приголомшливі види / Фото Archdaily

Дерев'яний будинок з місцевих матеріалів трішки припіднятий над землею. Це рішення було втілене для того, щоб будинок був у безпеці у разі повені.

Насолода краєвидами / Фото Archdaily

У будинку є декілька спалень, кабінет, вітальня та їдальня. Це місце – ідеальний прихисток, який дарує не лише власний простір, а й насолоду природою.