Вода за вікном: як виглядає дім мрії біля озера
Джерело:Archdaily
У кожного з нас є мрія про затишний будинок біля водойми. У Німеччині створили проєкт, який надихає на втілення своїх бажань.
На перший погляд будинок не вражає розмірами, але насправді він має площу 489 квадратних метрів. Він розташований поблизу озера Тегернзе у регіоні Баварія.
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Широка низька конструкція будинку була придумана для того, щоб відповідати навколишній архітектурі. Види навколо – головний акцент, тому додавати будівлі помпезності не було жодного змісту.
Панорамні вікна гарантують приголомшливі види / Фото Archdaily
Дерев'яний будинок з місцевих матеріалів трішки припіднятий над землею. Це рішення було втілене для того, щоб будинок був у безпеці у разі повені.
Насолода краєвидами / Фото Archdaily
У будинку є декілька спалень, кабінет, вітальня та їдальня. Це місце – ідеальний прихисток, який дарує не лише власний простір, а й насолоду природою.