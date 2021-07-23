Canary Wharf – це дивовижний циліндричний хмарочос у столиці Великої Британії. Проєктом займалася швейцарська студія Herzog & de Meuron.

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58-поверхова будівля буде якісно відрізнятися від офісних веж, які розташовані поруч.

Витончена вежа / Фото Dezeen

Округла форма житлового хмарочоса виділяє його з насиченого будовами району. Окрім того, вона дозволяє максимально ефективно використати площу та скористатися видами на місто.

Якісне дозвілля в апартаментах забезпечене / Фото Dezeen

Загалом будівля має 205 метрів висоти, в ній поміститься 484 квартири. Хмарочос розташований поблизу причалу в комерційному районі міста, що робить його ідеальним варіантом для ділових людей.

З балкона відкривається дивовижний вид / Фото Dezeen

Попри те, що форма будинку округла, самі квартири мають рівні форми та лінії. Дизайнери шукали рішення, яке б дозволило не перейматися під час ремонту, але разом з тим вразить оригінальністю. Відтак, прямі квартири з округлими балконами стали ідеальним рішенням.