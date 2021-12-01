Reef Store – це заклад громадського харчування та догляду за собою у китайському місті Ханчжоу. Над проєктом працювала студія say architects.

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Головний задум дизайнерів – "вплести" заклад в навколишнє середовище. Досягнути такого ефекту їм вдалося завдяки склу.

Затишно та функціонально / Фото Archdaily

Скло на фасаді та інтер'єрі сприяє проникненню функцій в обох напрямках. Reef – це місце органічного простору, в якому кожен буде почувати себе комфортно.

Вдале рішення / Фото Archdaily

Це місце неквапливого відпочинку та догляду за собою, де кожен відвідувач отримає увагу та турботу.