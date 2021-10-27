Витонченість часу: як не зіпсувати інтер'єр вінтажем

Вінтаж – особливий напрям, який знову стрімко набирає популярність. Предмети цього стилю настільки особливі, що просто не віриться, що з ними можна наробити багато помилок.

Магазини з вінтажними речима – це місця, де можна загубити лік часу. Вони мають особливу витанченість та шарм, які з часом лише примножуються.

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Але доволі часто у бажанні прикрасити помешкання ми робимо помилки, які одразу кидаються в очі.

Неймовірна атмосфера / Фото Unsplash

Насамперед, потрібно розуміти, що раніше ніхто не використовував пластик. Відповідно, вінтажні декор або меблі мають бути з таких матеріалів як мідь, коване залізо, порцеляна, емаль, оцинкований метал, скло, тверді породи дерева та шкіра. Якщо є будь-які пластикові елементи, перед вами – підробка та несмак.

Особлива витонченість / Фото Unsplash

Це правило стосується всього, навіть контейнерів для зберігання, якщо ви хочете зберегти в помешканні вінтажну атмосферу – оберіть дерев'яні ящики або плетені кошики. На кухні можна використовувати емальовані ємності та скляні банки. Тим паче, що сьогодні можна знайти ці елементи навіть в преміум сегменті.

Нотка вінтажу – завжди хороше рішення / Фото Unsplash

І найголовніше – не перестарайтесь. Доволі часто ми наповнюємо простір безглуздими предметами декору та дрібницями. Набагато краще інвестувати у великі акценти, які зможуть задати стиль не лише кімнаті, а й всьому помешканню.