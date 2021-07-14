Споруда зведена зі скла та має продуману ізоляцію для оптимізації пасивного клімат-контролю. Скляна будівля має подвійну висоту та перегородки, які можна відкривати у кілька способів. Завдяки спеціальним отворам забезпечено безперервний вид на прекрасний ландшафт.

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Автором цього чарівного проєкту є архітектор Надін Енгельбрехт, який звів будинок на просторій фермі площею 35 гектарів. Чарівний комплекс складається із будиночка та великої скляної оранжереї.



Неймовірний комплекс / Фото Сontemporist

Прекрасний будинок є відступом від шуму та метушні столиці Південно-Африканської Республіки. Головний будинок зведений з цегли та відкритої сталі.



Чарівний пейзаж / Фото Сontemporist

Зимовий сад має кілька дверей, що ведуть до різних частин споруди. Тут є декілька окремих приміщень, зокрема, затишна кімната, прикрашена шпалерами з тропічним принтом.



Внутрішнє облаштування / Фото Сontemporist

У будинку житлові площі мають відкриті балки, дерев'яну підлогу та чорні фетрові стільці.