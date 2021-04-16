Viter House – новий будинок під Києвом, натхненний стихіями: фото проєкту Сергія Махна

Проєкт будинку на 1300 квадратних метрів під Києвом створили архітектори та дизайнери MAKHNO STUDIO. Дім поєднує у собі чіткі й аморфні лінії та вражає крутим виглядом.

Будинок Viter House був створений для великої сім'ї: тата, мами та п'ятьох дітей. Автори проєкту організували простір так, щоб і подружжю було комфортно наодинці, і дітям було куди повернутися уже зі своїми сім’ями, і гостям було де спати / їсти / відпочивати.

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Вітри – бездомні. Віють собі, не маючи ні відправної точки, ні пункту призначення. Проте їхні віяння не проходять безслідно. Цього разу вони лишили після себе дім – ми назвали його Viter House,

– розповідають у MAKHNO STUDIO

Усі технічні зони та кімнати загального вжитку розміщені на першому поверсі: гардеробна, столова, технічна кухня, вітальня, спортивний зал, спа, гараж.

Головний фасад будинку / Фото behance.net

Задній фасад будинку / Фото behance.net

Архітектура будинку була натхненна вітрами. Тими, що ретельно й наполегливо викарбовують скелі, дюни та хвилі, створюючи ідеальну геометрію аморфності, – наголошують автори.

Поєднання різних архітектурних прийомів / Фото behance.net

Ми використали цей прийом, щоб об’єднати правильні різкі лінії бетонних брил першого поверху з м’якими хвилеподібними формами другого. Аморфні форми створюють захопливий простір всередині: жодних прямих кутів, максимальна просторова свобода та ефірна повітряність приміщень,

– розповідають архітектори.

Авторська скульптура / Фото behance.net

Уявіть, який краєвид чекає на господарів з такого будинку / Фото behance.net

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Архітектура "співпрацює" з інтер'єром / Фото behance.net

Проєкт розроблено так, що внутрішній простір дозволяє створити достатню кількість сонячних кімнат. Такий простір буде комфортним для перебування усім членам сім'ї.

Водойма поруч з будинком / Фото behance.net

Бетон, мінімалізм у матеріалах оздоблення, цікаве різноманіття поєднання форм та нотки японської культури, стихія і спокій. Прогнозуємо, що Viter House стане ще однією гордістю української архітектури.