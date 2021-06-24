Вітальня на терасі: 20 літніх варіантів для приватних будинків – підбірка фото

24 червня 2021 , 21:42
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Джерело:

24 канал

Спекотне літо – ідеальний сезон для облаштування тераси. Це затишне місце для відпочинку, сімейних обідів та ігор з друзями. Зібрали для вас 20 стильних ідей, які допоможуть визначитися з дизайном.

Тераса – це літнє відкрите приміщення на попередньо підготовленій основі. Зазвичай на ній розташовують столик та сидіння. Сьогодні вони поділяються на тераси з навісом та відкриті зони. Перші, як правило, розташовані біля дому, другі – можуть бути віддаленими.

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Тераси, які зливаються з ландшафтом залишаються актуальними / Фото Pinterest


Використайте плетені крісла / Фото Pinterest


Розсувні двері здатні створити зручну веранду / Фото Pinterest


Використайте колони та фіранки, щоб створити терасу в середземноморському стилі / Фото Pinterest 


Латунні елементи можуть розділити простір / Фото Pinterest


Гнучкість штучного ротанга забезпечить вам комфорт під час обідів / Фото Pinterest


Мінімалізм та меблі на тонких ніжках – вдале рішення для невеликої тераси / Фото Pinterest


Стильно виглядають покриття тераси в тому ж кольоровому рішенні, що і фасад / Фото Pinterest


Hpl-панелі для оформлення тераси зі скляним накриттям / Фото Pinterest


Природні матеріали зроблять простір легшим / Фото Pinterest


Поєднання двох домінантних матеріалів – стильне рішення / Фото Pinterest


Ідеї для тераси з камінням / Фото Pinterest


Приклад відкритої тераси / Фото Pinterest


Тераса на задньому дворі, поділена на дві зони / Фото Pinterest


Білі меблі слід встановлювати на тлі чорної перегородки / Фото Pinterest


Щоб залишатися в тіні, спроєктуйте терасу з північної сторони / Фото Pinterest


Щоб в простір з накриттям потрапляло більше світла – використовуйте скляні перегородки / Фото Pinterest


Камін та екзотична рослинність прикрасять терасу / Фото Pinterest


Навіть на нестандартних ділянках можна помістити лавицю та столик / Фото Pinterest


Сірі кольори у поєднанні з деревом зроблять терасу вишуканішою / Фото Pinterest

Автор: Юлія Бабич