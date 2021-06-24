Тераса – це літнє відкрите приміщення на попередньо підготовленій основі. Зазвичай на ній розташовують столик та сидіння. Сьогодні вони поділяються на тераси з навісом та відкриті зони. Перші, як правило, розташовані біля дому, другі – можуть бути віддаленими.

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Тераси, які зливаються з ландшафтом залишаються актуальними / Фото Pinterest



Використайте плетені крісла / Фото Pinterest



Розсувні двері здатні створити зручну веранду / Фото Pinterest



Використайте колони та фіранки, щоб створити терасу в середземноморському стилі / Фото Pinterest



Латунні елементи можуть розділити простір / Фото Pinterest



Гнучкість штучного ротанга забезпечить вам комфорт під час обідів / Фото Pinterest



Мінімалізм та меблі на тонких ніжках – вдале рішення для невеликої тераси / Фото Pinterest



Стильно виглядають покриття тераси в тому ж кольоровому рішенні, що і фасад / Фото Pinterest



Hpl-панелі для оформлення тераси зі скляним накриттям / Фото Pinterest



Природні матеріали зроблять простір легшим / Фото Pinterest



Поєднання двох домінантних матеріалів – стильне рішення / Фото Pinterest



Ідеї для тераси з камінням / Фото Pinterest



Приклад відкритої тераси / Фото Pinterest



Тераса на задньому дворі, поділена на дві зони / Фото Pinterest



Білі меблі слід встановлювати на тлі чорної перегородки / Фото Pinterest



Щоб залишатися в тіні, спроєктуйте терасу з північної сторони / Фото Pinterest



Щоб в простір з накриттям потрапляло більше світла – використовуйте скляні перегородки / Фото Pinterest



Камін та екзотична рослинність прикрасять терасу / Фото Pinterest



Навіть на нестандартних ділянках можна помістити лавицю та столик / Фото Pinterest



Сірі кольори у поєднанні з деревом зроблять терасу вишуканішою / Фото Pinterest