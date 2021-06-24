Тераса – це літнє відкрите приміщення на попередньо підготовленій основі. Зазвичай на ній розташовують столик та сидіння. Сьогодні вони поділяються на тераси з навісом та відкриті зони. Перші, як правило, розташовані біля дому, другі – можуть бути віддаленими.
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Тераси, які зливаються з ландшафтом залишаються актуальними / Фото Pinterest
Використайте плетені крісла / Фото Pinterest
Розсувні двері здатні створити зручну веранду / Фото Pinterest
Використайте колони та фіранки, щоб створити терасу в середземноморському стилі / Фото Pinterest
Латунні елементи можуть розділити простір / Фото Pinterest
Гнучкість штучного ротанга забезпечить вам комфорт під час обідів / Фото Pinterest
Мінімалізм та меблі на тонких ніжках – вдале рішення для невеликої тераси / Фото Pinterest
Стильно виглядають покриття тераси в тому ж кольоровому рішенні, що і фасад / Фото Pinterest
Hpl-панелі для оформлення тераси зі скляним накриттям / Фото Pinterest
Природні матеріали зроблять простір легшим / Фото Pinterest
Поєднання двох домінантних матеріалів – стильне рішення / Фото Pinterest
Ідеї для тераси з камінням / Фото Pinterest
Приклад відкритої тераси / Фото Pinterest
Тераса на задньому дворі, поділена на дві зони / Фото Pinterest
Білі меблі слід встановлювати на тлі чорної перегородки / Фото Pinterest
Щоб залишатися в тіні, спроєктуйте терасу з північної сторони / Фото Pinterest
Щоб в простір з накриттям потрапляло більше світла – використовуйте скляні перегородки / Фото Pinterest
Камін та екзотична рослинність прикрасять терасу / Фото Pinterest
Навіть на нестандартних ділянках можна помістити лавицю та столик / Фото Pinterest
Сірі кольори у поєднанні з деревом зроблять терасу вишуканішою / Фото Pinterest