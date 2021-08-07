Вітальня з мінікухнею: найважливіші принципи облаштування

При об'єднанні кілька функціональних просторів в один варто продумати все до найдрібніших деталей. Для облаштування ідеальної кухні та вітальні необхідно все ретельно обдумати та спланувати.

Облаштовуючи цей тип простору, варто знати про кілька наріжних каменів інтер'єру. Нижче кілька порад, як функціонально використати кухню та створити ідеальну вітальню.

Вам сподобається Цікаво знати: технологія кондиціонування

Проєкт

Основою вашого ремонту має стати дизайн кімнати з мінікухнею. Якщо простір обмежений, важливо все продумати до найменших деталей ще до початку ремонтних робіт. Не потрібно наймати дизайнера інтер'єру – вам просто необхідно намалювати свій інтер'єр на аркуші паперу або в одній із безкоштовних програм дизайну. Сюди варто включити всі розетки, меблі та техніку, які будуть у кімнаті.

Функціональний інтер'єр / Фото homebook

Розподіл простору

Найчастіше саме кухня займає меншу частину кімнати, ніж сама вітальня. Однак пам'ятайте, що якщо кухня – це дуже важливе місце, вам подобається готувати їжу і проводити в ній багато часу, ви, звичайно, можете розглянути можливість розширення кухонного простору для меншої вітальні.

Продуманий дизайн – запорука успіху / Фото homebook

Розділення на зони

Проєктуючи кухню, переконайтеся, що вона зручна у використанні – вона повинна мати достатньо велику стільницю, яка дозволить зручно готувати їжу. Якщо у вас немає місця для розміщення повнорозмірного столу, ви можете відокремити кухонну зону від зони відпочинку за допомогою кухонного острова.

Уважність до деталей / Фото homebook