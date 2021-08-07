Облаштовуючи цей тип простору, варто знати про кілька наріжних каменів інтер'єру. Нижче кілька порад, як функціонально використати кухню та створити ідеальну вітальню.

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Проєкт

Основою вашого ремонту має стати дизайн кімнати з мінікухнею. Якщо простір обмежений, важливо все продумати до найменших деталей ще до початку ремонтних робіт. Не потрібно наймати дизайнера інтер'єру – вам просто необхідно намалювати свій інтер'єр на аркуші паперу або в одній із безкоштовних програм дизайну. Сюди варто включити всі розетки, меблі та техніку, які будуть у кімнаті.

Функціональний інтер'єр / Фото homebook

Розподіл простору

Найчастіше саме кухня займає меншу частину кімнати, ніж сама вітальня. Однак пам'ятайте, що якщо кухня – це дуже важливе місце, вам подобається готувати їжу і проводити в ній багато часу, ви, звичайно, можете розглянути можливість розширення кухонного простору для меншої вітальні.

Продуманий дизайн – запорука успіху / Фото homebook

Розділення на зони

Проєктуючи кухню, переконайтеся, що вона зручна у використанні – вона повинна мати достатньо велику стільницю, яка дозволить зручно готувати їжу. Якщо у вас немає місця для розміщення повнорозмірного столу, ви можете відокремити кухонну зону від зони відпочинку за допомогою кухонного острова.

Уважність до деталей / Фото homebook