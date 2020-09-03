Будівля датована XIX століттям та розташована в історичному центрі міста Браги. Саме тут на двох верхніх поверхах португальська дизайнерська компанія реалізувала ремонт квартири. У студії зробили акцент на білому та сірому кольорах, а також вирішили зберегти дерев'яні балки.

Через вік будівлі, квартирам всередині притаманні високі стелі, повідомляє Archdaily.

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Власник хотів розділити поверхи та зберегти природну вентиляцію і велику кількість природного світла. Розділення рівнів створило два житла: студію та двокімнатну квартиру.



Будинок є доволі старим / Фото Archdaily

Студія виграє від простору, що охоплює місце між сходовою кліткою та заднім фасадом. Інша квартира виграє через високі стелі, які створені схилом даху.



Використання трьох кольорів дає належний ефект / Фото Archdaily

В квартирі також зберегли оригінальні дерев'яні підлоги та декор на стелях.

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Постійне протистояння між старим та новим, сірі та білі тони, відкрите дерево та багато світла – основні постулати цього помешкання.

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