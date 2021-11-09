У апартаментів вистелена підлога з правильними, класичними лініями, простір прикрашений сміливим поєднанням стилів. Ця паризька квартира є ідеальним прикладом того, як відмінні естетичні смаки об’єднуються в одне ціле.

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Тут можна зустріти таке поєднання мармурових камінів, увінчаних позолоченими дзеркалами, з оксамитовим та шовковим текстилем.

Вражаючий стиль / Фото elledecor

Креатив у простір додали завдяки меблям, які виконані на замовлення.

На такому особливому підході у дизайні оселі наполягли власники, які десятиліттями жили у цих апартаментах. Такі разючі зміни вони вирішили втілити у життя після того, як їх діти покинули дім і ніщо не заважало їм експериментувати зі стилем та смаком.

Неймовірна оселя / Фото elledecor

Передпокій розписаний в стилі імітації печери, він обставлений старовинною консоллю з графітового мармуру.

Вітальня "одягнена" в білий, чорний і золотий колір, мебльована дорогими диванами Ernest, розробленими відомою фірмою Girodroux & Delpy.

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