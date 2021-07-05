Звичайно, мінімалістичне житло не є мрією кожного парижанина, але вдаючись до такого способу, можна непогано зекономити, адже ціни на нерухомість у столиці моди захмарні.

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Крихітні les chambres de bonne – це затишні домашні гніздечка із неймовірним краєвидом. Зазвичай такі апартаменти розташовані у респектабельних та багатих районах.

Розмір проєкту складає 8 квадратних метрів / Фото DimDim

Невеличкі простори, які як правило розташовувалися на останніх поверхах, спочатку були призначені для слуг. До середини ХІХ століття у прислуги фактично не було жодного особистого простору і відпочивати доводилося де-небудь. Такі кімнатки стали для них власним домом, місцем, де можна усамітнитися та відпочити.



Неймовірне переобладнання / Фото DimDim

Загалом у Парижі нараховується близько 110 тисяч таких апартаментів. Їх площа коливається між 6-12 квадратними метрами.



Стильний простір / Фото DimDim

Головною проблемою таких квартир є окремий душ та туалет. Зазвичай вони спільні, бо згідно з колишнім проєктом, такі зручності для слуг не були передбачені.



Студія для студентки Сорбонни / Фото DimDim

Через невелику площу "кімнат для покоївок" та відсутність зручностей ще кілька років тому великий відсоток таких квартир не використовувався. Причиною цього було те що, що згідно із житловими нормами Парижа власники не можуть здавати житло, якщо площа не сягає розміру у 9 квадратних метрів.



Світлі та затишні апартаменти / Фото DimDim

У залежності від розміру та розташування вартість таких квартир коливається від 50 тисяч доларів і може сягати понад 100 тисяч.