Вишукана грація: в Берліні з'явився неймовірний ресторан

Дизайн ресторанів – дуже важка справа, яка потребує розуміння багатьох концепцій, специфіки бізнесу та потреб відвідувачів. Окрім того, атмосфера закладу має чарувати з першого погляду, а такого ефекту вдається досягнути далеко не всім.

Студія архітектури та дизайну VAUST Studio представила своє останнє творіння – JIGI Poke Restaurant. Ресторан точно неможливо назвати "блідим" та невиразним.

Цікаво Основні правила поєднання кольорів на кухні: розкриваємо головні секрети

Площа закладу становить 120 квадратних метрів. Проєкт є новим поглядом на гостинність закладів харчування під час пандемії.

Оригінальне рішення / Фото Archdaily

Простір поділений на чіткі зони, щоб збільшити відстань між гостями та дарувати відвідувачам інтимність спілкування. Фіксовані місця також дозволяють гостям швидше обрати місце та збільшують функціональність ресторану.

Самостійний похід за замовленням унеможливлює скупчення людей / Фото Archdaily

Граніт та дерево – прекрасні матеріали, які підкреслюють зв'язок з природою. Завдяки вдалому та гармонійному поєднанню цих матеріалів відвідувачів огортає дуже затишна атмосфера, яка спонукатиме їх повертатися сюди знову і знову.

Місце смачних трапез та неквапливих бесід / Фото Archdaily