Вражаюче: дівчина зняла на відео, що сталося з водою у ванні під час землетрусу

Користувачка тіктоку з Японії зафільмувала вражаюче відео, як поводить себе вода у ванній під час землетрусу. Природне явище мало амплітуду 7,1 бала.

Мешканка Японії зняла на відео, що відбувається з водою у ванній, якщо настає раптовий землетрус. Це природне явище відбулося у Японії кілька днів тому. Переглянути відео можна у користувача з ніком bace8585 у TikTok.

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Вода вихлюпується з ванни майже вертикально / Фото bace8585

Поштовхи змушують воду у ванній підійматися майже до стелі. Це схоже на жахливий фонтан у ванній кімнаті.



Те, що відбувається з водою під час землетрусу, вражає / Фото bace8585

Відео стало вірусним в мережі, його переглянули понад 79 мільйонів користувачів.