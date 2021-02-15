Вражаюче: дівчина зняла на відео, що сталося з водою у ванні під час землетрусу
Користувачка тіктоку з Японії зафільмувала вражаюче відео, як поводить себе вода у ванній під час землетрусу. Природне явище мало амплітуду 7,1 бала.
Джерело:тікток bace8585
Мешканка Японії зняла на відео, що відбувається з водою у ванній, якщо настає раптовий землетрус. Це природне явище відбулося у Японії кілька днів тому. Переглянути відео можна у користувача з ніком bace8585 у TikTok.
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Вода вихлюпується з ванни майже вертикально / Фото bace8585
Поштовхи змушують воду у ванній підійматися майже до стелі. Це схоже на жахливий фонтан у ванній кімнаті.
Те, що відбувається з водою під час землетрусу, вражає / Фото bace8585
Відео стало вірусним в мережі, його переглянули понад 79 мільйонів користувачів.
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