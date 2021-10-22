Вирішальні нюанси: про що варто подбати під час ремонту

Будь-який ремонт потребує не лише інвестицій, а й ідей та натхнення. Буває, що мозок виснажується настільки, що забуває про ключові дрібниці. Саме тому варто завжди мати під рукою список речей, про які треба подбати заздалегідь.

Ремонт – це процес, який забирає багато ментальних ресурсів. Через це у ході роботи можна забути про дрібничку, втілення якої на пізньому етапі буде потребувати багато зусиль та затрат.

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Окрім того, є правила, про які всі знають, але під впливом дизайнерів або майстрів обирають неправильні рішення, які згодом мають катастрофічні наслідки.

Наприклад, на кухні не варто стелити ламінат або паркет. Маленька протічка – і підлога вздується. Короб для гофри з витяжки повинен бути передбачений заздалегідь.

Все треба передбачити до дрібниць / Фото Pinterest

"Розкидати" проводку потрібно після того, як ви спланували розташування меблів. Інакше згодом вам доведеться зіштовхнутися з багатьма незручностями.

Біла фуга на кухні – невдале рішення. Якими б обережними та акуратними ви не були, з часом вона матиме далеко не найкращий вигляд.

У туалеті треба передбачити ще одну витяжку. Ще ніколи на нарікав про те, що вона виявилася зайвою.