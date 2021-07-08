Вілла в Гаваях, розташована на застиглій лаві: фото, від яких перехоплює дух

Сучасна та простора вілла, спроєктована американською студією De Reus Architects, розкинулася на ділянці, де раніше вирувала розпечена лава. За магматичною гірською породою, архітектори розгледіли унікальний ландшафт, який й вплинув на зовнішній вигляд самої будівлі.

Резиденція складається з кількох невеликих будинків. Розташування вілли розкриває жителям приголомшливий вид, звідки можна розгледіти гавайські пляжі, що омиваються тихоокеанськими водами.

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Архітектура



Проєкт врахував традиції гавайської архітектури / Фото Dezeen



Гавайська вілла – це взаємопов'язані окремі будинки / Фото Dezeen



Гавайська вілла – це взаємопов'язані окремі будинки / Фото Dezeen

Розбивши будинок, площею 929 квадратних метрів, на більш дрібні будівлі, архітектори хотіли наблизитися до традиційних гавайських споруд, які відрізняються малогабаритністю, лаконічністю та масивними похилими дахами.

Резиденція була спроєктована як сучасна інтерпретація місцевої архітектури та спосіб зв'язку жителів з природою, регіоном і його культурою,

– розповіли архітектори з De Reus.

При вході на територію, гостей дому зустрічають штучні водоймища. Архітектори зазначають, що простори між взаємопов'язаними будівлями такі ж важливі, як і основні кімнати вілли.

Інтер'єр



У житлових приміщеннях опускаються стіни / Фото Dezeen



У житлових приміщеннях опускаються стіни / Фото Dezeen

Екскурсія домом починається зі спільної зони вілли, яка об'єднує кухню, вітальню і їдальню під високими стелями. Дві стіни житлового простору можуть повністю опускатися, відкриваючи вихід до басейну, який знаходиться між простором вітальні та будівлею, де розташована спальня.



Приміщення відокремлені від двору лише дерев'яними перегородками / Фото Dezeen

Спальня для гостей знаходиться в окремому будинку. Потрапити до неї можна лише через внутрішній двір. Це дає гостям максимальне відчуття автономності. До того ж сам павільйон оснащений власним туалетом та душем на відкритому повітрі.

Деякі житлові приміщення відокремлені від двору лише ґратчастими дерев'яними перегородками. Та й загалом для оздоблення всього будинку використано глуху палітру натурального дерева та світлого каменю.



У віллі домінує мінімалізм та стримані кольори / Фото Dezeen



У віллі домінує мінімалізм та стримані кольори / Фото Dezeen

У цьому будинку традиційні елементи дизайну поєднуються з японським почуттям стриманості, – розповіли архітектори з De Reus.

Студія резюмувала, що цей підхід можна назвати унікальним "тропічним мінімалізмом".

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