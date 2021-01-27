Водоспад замість дверей: в ОАЕ побудували розкішну віллу на штучному острові – фото
Автором цього розкішного будинку став італійський архітектор Фабіо Новембре. Вілла займає невеликий штучний острів на курорті Аль Гурм, що на південь від Абу-Дабі.
Джерело: Deezen
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Навколо будинку зробили великий басейн, що "огортає" дім. У цій віллі вдалося зберегти високий рівень приватності – цього хотів її власник.
В інтер'єрі використали мармур та інші розкішні оздоблювальні матеріали / Фото Dezeen
Будівля складається з трьох концентричних вигнутих форм, оточених кам'яними стінами та басейном.
Басейн відображає архітектурні форми вілли / Фото Dezeen
Архітектор намагався зробити будівлю максимально конфіденційною, але й відкритою до моря, наче обійми.
Великі вікна в золотих рамах відкривають вид на море / Фото Dezeen
Площа будівлі становить 1700 квадратних метрів. Тут є кілька великих віталень та їдалень. Усі вони мають виходи на тераси з видом на море. На верхніх поверхах розташували спальні й приватні кабінети.
В будинку та довкола нього багато дзеркальних поверхонь / Фото Dezeen
До будинку можна потрапити через міст. Роль "гаражних воріт" тут грає штучний водоспад. Вода увесь час циркулює в ньому.
Водоспад виконує роль воріт до будинку / Фото Dezeen
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