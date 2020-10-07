Вікно між кімнатами та стіл у повітрі: як виглядає квартира в Києві з незвичним дизайном – фото
Українська дизайн-студія створила інтер'єр невеликої квартири в Києві. Тут є цікаві рішення, на зразок ніші-будиночка в кімнаті, а також усе необхідне для комфортного проживання родини.
Інтер'єр стильної квартири в Києві створила львівська студія дизайну Nude.
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В кухні поєднали білий колір і текстуру дерева / Фото @interior_design_studio_nude
Фасади кухні оздобили італійським горіхом, а стільницю зробили зі штучного каменю.
На кухню-вітальню у нас був 21 квадратний метр та півтори рівної стіни (не перебільшую). Але, незважаючи на складну конфігурацію приміщення, кухня вийшла реально місткою, з окремим обіднім столом і зручною робочою поверхнею – діляться дизайнери.
Інтер'єр у спальні досить стриманих відтінків / Фото @interior_design_studio_nude
Спальню прикрасили картинами-постерами. Тут багато живих рослин.
Білі стіни в приміщенні й пастельні відтінки оздоблення виглядають надзвичайно стильно.
Незвична ідея створити "будинок в будинку" / Фото @interior_design_studio_nude
Дитячу кімнату створили "на перспективу". Дизайнери так перепланували приміщення, що вдалося зробити дитячу й кабінет.
Їх відділили металевою перегородкою. Планування незвичне тим, що між кімнатами є вікно. Воно додає кабінету світла й затишку.
Дизайнери створили додаткове міжкімнатне вікно / Фото @interior_design_studio_nude
Цікавим рішенням стала ніша у вигляді будиночка з диваном. У такому просторі захочуть проводити час і дорослі, і діти.
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Дизайнерський стіл, що ніби завис у повітрі / Фото @interior_design_studio_nude
Вітальня теж виглядає досить мінімалістично. Приваблює увагу стіл незвичної конструкції.
Він ніби висить у повітрі. Насправді, у ньому є "потаємна" скляна перегородка, що підтримує стільницю.
Перевагу надали білому кольору / Фото @interior_design_studio_nude
В приміщенні багато картин і вазонів / Фото @interior_design_studio_nude
А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням
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