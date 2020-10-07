Українська дизайн-студія створила інтер'єр невеликої квартири в Києві. Тут є цікаві рішення, на зразок ніші-будиночка в кімнаті, а також усе необхідне для комфортного проживання родини.

Інтер'єр стильної квартири в Києві створила львівська студія дизайну Nude.

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В кухні поєднали білий колір і текстуру дерева / Фото @interior_design_studio_nude

Фасади кухні оздобили італійським горіхом, а стільницю зробили зі штучного каменю.

На кухню-вітальню у нас був 21 квадратний метр та півтори рівної стіни (не перебільшую). Але, незважаючи на складну конфігурацію приміщення, кухня вийшла реально місткою, з окремим обіднім столом і зручною робочою поверхнею – діляться дизайнери.



Інтер'єр у спальні досить стриманих відтінків / Фото @interior_design_studio_nude

Спальню прикрасили картинами-постерами. Тут багато живих рослин.

Білі стіни в приміщенні й пастельні відтінки оздоблення виглядають надзвичайно стильно.



Незвична ідея створити "будинок в будинку" / Фото @interior_design_studio_nude

Дитячу кімнату створили "на перспективу". Дизайнери так перепланували приміщення, що вдалося зробити дитячу й кабінет.

Їх відділили металевою перегородкою. Планування незвичне тим, що між кімнатами є вікно. Воно додає кабінету світла й затишку.



Дизайнери створили додаткове міжкімнатне вікно / Фото @interior_design_studio_nude

Цікавим рішенням стала ніша у вигляді будиночка з диваном. У такому просторі захочуть проводити час і дорослі, і діти.

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Дизайнерський стіл, що ніби завис у повітрі / Фото @interior_design_studio_nude

Вітальня теж виглядає досить мінімалістично. Приваблює увагу стіл незвичної конструкції.

Він ніби висить у повітрі. Насправді, у ньому є "потаємна" скляна перегородка, що підтримує стільницю.



Перевагу надали білому кольору / Фото @interior_design_studio_nude



В приміщенні багато картин і вазонів / Фото @interior_design_studio_nude

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