З виглядом на море: яскравий дизайн океанського будинку

На узбережжі Атлантичного океану розташувався будинок з неймовірним колоритним дизайном та прекрасними пейзажами. Це бездоганна схованка від повсякденності та турбот.

Світлий та веселий будинок має ідеальну формулу для чудового відпочинку: комфорт, чарівний дизайн та ідеальне розташування.

Цікаво Яку спліт-систему вибрати: огляд базових характеристик

Будинок має форму ящика, розділеного на три висоти. На першому загальному поверсі розташовані вітальні, їдальня, кухня, фоє та басейн. Завдяки особливому плануванню ці приміщення переплетені в один простір. На другому поверсі розміщені спальні та ванні кімнати, а останній рівень – кімнати для відпочинку.

Чарівний простір / Фото Elle Decor

Великі скляні вікна у вітальні та спальнях створюють відчуття єднання з морем. Шматки дерева, лози та очерету у вітальні додають простору автентичності.

Яскравий дизайн / Фото Elle Decor

Білі стіни та мармурова підлога доповнені яскравими кольоровими акцентами. Родзинкою інтер'єру є металева ваза з фуксії та фаянсова лампа з абажуром.

У дизайну внутрішнього простору можна прослідкувати за гармонією та балансом. Тут чудово поєднується білизна та кольорові акценти.

Неймовірний простір / Фото Elle Decor

Дизайн інтер’єру свіжий і простий, створений за допомогою речей, які власники привезли із подорожей. Також в інтер'єрі використано чимало предметів із місцевих ремесел.