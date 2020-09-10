Архітектурна компанія UNStudio представила зображення перших готових станції в одній з найдосконаліших та найшвидших бездрайверних систем метро у світі. Сьогодні вже встигли завершити будівництво 37 станцій метро. Більше про дизайн станцій – читайте в матеріалі.

Поки станції відкриваються на трьох гілках метро – червоній, зеленій та золотій, пише Archdaily.

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Сьогодні проєкт, який розробляється Катарською залізничною компанією (RAIL), включає повну залізничну систему, що складається з чотирьох ліній метро з приблизно 30 станціями на першій фазі та ще 40 станцій на фазі 2.



Станції метро повинні показувати мешканцям, що існує альтернатива приватного авто / Фото Archdaily

За словами розробника дизайну, люди повинні користуватись метро не через необхідність, а через зовнішню привабливість станцій.

Розробки зосереджені в першу чергу на створенні ефективної та надійної послуги, яка заохочує користування громадським транспортом в країні, де більшість людей використовує приватні автомобілі.



Метро в Досі стане високотехнологічним / Фото Archdaily

Для мережі метро Дохи ми розробили адаптивну параметричну систему, яка створює відкриті, світлі та приємні інтер'єри для кожної з окремих станцій,

– розповідають розробники.



Метро з'єднає всі найважливіші локації в місті / Фото Archdaily

Традиційні катарські архітектурні особливості переосмислюються в дизайні з урахуванням нових якостей, які вловлюють денне світло і спрямовують його в інтер'єри, створюючи піднесену та світлу атмосферу.



Одна зі станцій сполучатиме аеропорт з центром міста / Фото Archdaily

Всередині також використали традиційний катарський орнамент, який одночасно служить навігацією по станціях.

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