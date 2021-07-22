Відпочити в космічному кораблі: футуристичний дім 1960-х років

Проєкт науково-фантастичного дому Futuro House (1960 рік) від фінського архітектора Матті Сууронена перевезли в парк Марстон, який знаходиться у Великій Британії. Відтепер переночувати в футуристичній будівлі може кожен охочий.

Історія Futuro House така ж фантастична, як і її зовнішній вигляд. Проєкт був задуманий в 1968 році, тоді фінський архітектор Матті Сууронен вирішив створити "портативний" заміський будинок для відпочинку. Модерністський оптимізм та аеродинамічний дизайн зробив цю капсулу новаторською, а лімітована кількість моделі швидко розлетілася світом.

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Дім довгі роки був частиною сімейної резиденції у Південній Африці. Проте прогресивний раніше район почав занепадати, а будівлі, зведені тут, повільно зносилися.

У 2013 році художник Крейг Барнс став свідком знесення кількох домів, які розташовувалися поруч з космічним кораблем. Він вирішив, що повинен викупити цю унікальну будівлю та подарувати їй друге життя.



До реконструкції зразок модерної архітектури був в занедбаному вигляді / Фото futurohouse

Структура була перевезена до Великобританії, де її відновленням зайнялися професіонали. За 10 місяців роботи Futuro перетворився на об'єкт, який виставлявся на лондонських виставках. На одній із таких будівлю помітив Майкл Фенн – директор парку для ретрітів.



Відреставрований об'єкт потопає в густому лісі / Фото Wallpaper



Футуристичний дім 1960-х років / Фото Wallpaper

Мартсон Парк, який відкрився у 2021 році в ідилічному місці, оточеним озером і зеленню, став ідеальною локацією для реставрованої конструкції. Тепер Futuro House знов функціонує, як місце для життя та відпочинку. І головне – провести тут ніч може кожен охочий.



Місце для відпочинку в космічному кораблі / Фото Wallpaper