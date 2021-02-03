Дім як місце для ретріту: як зробити житло ідеальним для відпочинку
Для того, щоб бути продуктивними й зібраними, нам потрібно якісно відпочивати. Розповідаємо, як зробити свій дім місцем для релаксу та відновлення.
Джерело: Urdesign
Дім має бути найкомфортнішим місцем на землі. Але ми часто про це забуваємо: працюємо з дому, не розслабляємося як треба, поринаємо в соцмережі й навіть не помічаємо, що вдома. Зробіть свій дім таким, де ви будете справді відпочивати тілом і душею.
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Рослини
Вазони створюють атмосферу затишку / Фото handmade-idea
Вазони в помешканні дарують відчуття затишку й щастя. До того ж вони не вимагають багато уваги – це особливо важливо для тих, хто увесь час на роботі.
Зелені рослини у квартирі не тільки радують око, а ще й поглинають вуглекислий газ і насичують повітря киснем.
Освітлення
Стильний торшер в інтер'єрі / Фото g9.com.ua
Світло, яке можна регулювати – чудовий спосіб змінювати атмосферу в домі. Намагайтеся уникати прямого світла від стелі, продумайте різні сценарії освітлення.
Обов'язково придбайте торшери й настільні лампи, що знадобляться для спокійних розслаблених вечорів.
Запахи
Наповніть свій дім приємними ароматами / Фото Archidea
Аромати можуть викликати різноманітні емоції, розслаблювати й збуджувати нервову систему. Наші нюхові рецептори пов'язані з лімбічною нервовою системою, що відповідає за емоції.
Обирайте ефірні олії, що мають заспокійливі властивості: лаванду, ромашку. Або ж такі, що бадьорять та підіймають настрій: бергамот і м'яту.
Кольори
Пастельні кольори сприяють розслабленню / Фото Roomester
Вони теж є сильним інструментом для створення настрою. Кольорова гама в помешканні повинна бути розслабляючою, спокійною.
Це не значить, що доведеться зафарбувати й викинути все яскраве у вашому домі. Але зробіть собі кімнату для відпочинку: нею може стати спальня чи вітальня. Нехай там будуть килими, ковдри, подушки спокійних відтінків.
Текстури
Штучне хутро додає неймовірного затишку кімнаті / Фото Happymodern
Тактильні відчуття допомагають розслабитися і відключити постійний потік думок. Придбайте нові покривала, декоративні подушки чи килим. Влітку можна обирати шовк, льон, бавовну. Взимку приємно сидіти на шерсті, штучному хутрі, оксамиті тощо.
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