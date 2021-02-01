Українці давно мріяли про фізичний магазин шведського бренду IKEA. До цього товари бренду можна було придбати тільки в онлайн-крамниці.

Джерело: фейсбук Blockbuster Mall

У понеділок, 1 лютого, розпочав свою роботу перший офлайн-магазин IKEA в Україні. Його відкрили у торговому центрі Blockbuster Mall, що в Києві.

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IKEA – відомий бренд товарів для дому / Фото КМДА

ТЦ Blockbuster Mall повідомляє про відкриття на своїй сторінці в фейсбуці:

Щасливі повідомити, що 1 лютого IKEA вітатиме покупців у київському city store, що відкриється в Blockbuster Mall. Це перший офлайн-магазин в Україні, й ми з нетерпінням чекаємо початку цього нового розділу в історії IKEA.



Українці полюбляють товари шведського бренду / Фото КМДА

Магазин працюватиме з 10 ранку до 22 години вечора. У ньому будуть дотримуватися суворих карантинних обмежень: не більше 500 людей одночасно, вимірювання температури на вході та обов'язкові маски у відвідувачів.

IKEA – шведський бренд, що виготовляє меблі, кухонну техніку та декор для дому. IKEA має оригінальний стиль, їх меблі полюбляють в усьому світі.



У відкритті магазину взяв участь Віталій Кличко / Фото КМДА

У відкритті магазину взяв участь мер Києва Віталій Кличко. Також на відкритті були присутні керівник ІКЕА-Україна Флоріан Мєллє і надзвичайний та повноважний посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг.



До відкриття магазину товари IKEA можна було придбати тільки онлайн / Фото КМДА

У планах представників IKEA – відривати ще магазини в Україні.

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Адреса магазину IKEA: проспект Степана Бандери, 36, Київ, 04073

Як знайти магазин IKEA в Києві на карті: