Основні постулати ресторану "Spicy NoSpicy" – відкрита контактна кухня та контактний бар. Дизайн інтер'єру оформлений у в'єтнамських мотивах з відповідним декором, дерев'яними елементами та алюмінієвими панелями. Більше про ресторан – читайте в матеріалі.

Заклад розташований за адресою: вулиця Велика Васильківська, 114, повідомляє Archdaily.

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Всі процеси на кухні відбуваються просто в залі перед відвідувачами, які можуть вільно спілкуватись з кухарями. Сидіти можна як за столиками в залі, так і за широкою стільницею.



Заклад спеціалізується на в'єтнамській кухні / Фото Archdaily

Бар розташований просто в центрі залу та ділить його навпіл. Контактний бар є невід'ємною частиною закладу, оскільки тут бармени працюють над створенням унікальної коктейльної картки, щоб краще підкреслити смак азійських страв, які в закладі є основними.



Всі процеси на кухні тут відкриті / Фото Archdaily

Бар та стільниці тут занижені у порівнянні зі столиками, що є притаманним для закладів з В'єтнаму.



Ресторан також дозволяє усамітнитись / Фото Archdaily

В інтер'єрі домінує деревина нейтрального теплого кольору врівноважується холодними алюмінієвими панелями з матовою обробкою, а яскравий декор на стелі, як і спеції в їжі довершують весь образ.

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Дивіться більше фото інтер'єру закладу в'єтнамської кухні в Києві: