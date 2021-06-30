Люстра може додати вишуканості у вітальню, а неонова вивіска осучаснить кухню чи робочу зону. За словами постачальників електрообладнання, за останні 12 місяців кількість пошукових запитів, пов'язаних з освітленням різко зросла.
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За допомогою пошукових запитів, компанія ElectricalDirect вивчила основні тенденції у сфері освітлення. Ось основні результати.
Лампи дружби
6 яскравих трендів в освітленні інтер'єрів / Фото Pinterest
Лампи дружби – нова тенденція та головна тенденція у сфері освітленні інтер'єрів. За останні 12 місяців пошуковий запит зріс на 1957%.
Що таке лампа дружби?
Один дотик до сенсора включає обидві лампи, пропонуючи невербальний спосіб комунікації під час пандемії. Так ваші близькі бачать, що саме в цей момент ви думаєте про них.
Світильники в формі грибів
6 яскравих трендів в освітленні інтер'єрів / Фото Pinterest
Лампи, названі так через свою схожість на гриби, є однією з основних тенденцій в області освітлення. Число пошукових запитів зі їх згадкою збільшилася на 523%. Це понад 47 000 запитів на рік.
Торшери з полицями
6 яскравих трендів в освітленні інтер'єрів / Фото Pinterest
Кількість запитів на торшери з полками збільшилася на 410%, що становить більше ніж 100 000 запитів на рік. Такі світильники не лише освітлюють приміщення, але й відіграють роль приліжкових тумб та полиць для книг чи рослин.
Неонові лампи
6 яскравих трендів в освітленні інтер'єрів / Фото Pinterest
Неон – вдале рішення для того, щоб осучаснити інтер'єр та додати яскравих кольорів в похмурий інтер'єр.
Торшери з ротанга
6 яскравих трендів в освітленні інтер'єрів / Фото Pinterest
Ротанг перебуває на піку популярності: кількість пошукових запитів стрімко зростає, а замовники все частіше просять облаштувати дім, використовуючи саме цей модний плафон.
Промислові торшери
6 яскравих трендів в освітленні інтер'єрів / Фото Pinterest
Для мінімалістичних інтер'єрів, найкраще рішення – промислові торшери. Їхня асиметричність та простота добре поєднуються зі світлими стінами та прикрашає простір.
Чорні світильники
6 яскравих трендів в освітленні інтер'єрів / Фото Pinterest
Кількість запитів на чорні стельові світильники зросла на 234%, а кількість користувачів, які шукали саме цей колір, перевалила за 413 000. Це ще раз свідчить, що сучасні інтер'єри прагнуть до монохромних гам та вишуканості.