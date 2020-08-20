Компанія MVRDV представила If Factory – ще недавно порожню міську споруду, де колись був завод. Сьогодні на території приміщення планують розмістити новий простір площею 11 000 метрів квадратних. Тут облаштували офіси та креативні простори.

Старий завод розташований в одному з індустріальних районів китайського міста Шеньчжень, повідомляє Archdaily.

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Оновлена будівля міститиме суміш офісів науково-дослідного інституту Китаю та багато творчих просторів і коворкінгів для оренди.



Також тут провели роботи з укріплення конструкції споруди / Фото Archdaily

Розробники вирішили зберегти старі бетонні стіни та відкритий дах. А усі нові елементи тут виготовлені або зі скла або з дерева.

Цікавинкою є так званий "бамбуковий" лабіринт, який розділяє дах на різні кімнати, серед яких танцювальна кімната, їдальня, читальний зал та багато іншого.



Всередині також збережуть сірі стіни / Фото Archdaily

Будівля також буде використовуватись як виставковий зал, а частину першого поверху вже виділили під музей.

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