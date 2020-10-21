Тепер можна забути про залізне правило "не вішати одяг на спинку стільця". Для тих, хто завжди використовує стілець замість гардероба, дизайнери придумали сидіння, спинка якого грає роль вішака.

Тепер точно нічого не зімнеться й не загубиться. На багатофункціональний стілець можна повішати піджак і навіть плаття – для цього зроблені спеціальні плечики.



Стільці для одягу виготовляють переважно з дерева / Фото Dekoriko

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Модель з подвійною спинкою підійде усім / Фото Dornob

Деякі моделі мають подвійну спинку. Одну ви використовуєте для зручного сидіння, а на другу вішаєте все, що забажаєте.

Перевага такої конструкції в тому, що випадковим рухом спини ви не скинете всі речі на підлогу. Цей стілець точно викликатиме подив гостей.



Зручно використовувати такий стілець в офісі / Фото Pinterest

Окрім того, цю модель можна використовувати в кафе й офісах, де немає гардероба чи шафи. Відвідувачі зможуть повішати свій верхній одяг і комфортно розміститися на стільці.



Яскрава модель для стильного інтер'єру / Фото Stroy-podskazka

Другим варіантом є стільці з видовженою спинкою. Нерідко у спинці роблять додаткові перетинки, а зверху додають вішак для щойно випрасуваних або делікатних речей.



Такий стілець можна повішати в шафу, а на нього – верхній одяг / Фото Decoriko

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Чи зручно сидіти на такому стільці – невідомо, однак він точно прикрасить ваш інтер'єр і стане його "родзинкою". Такий варіант чудово збереже ваші речі "для особливої події", випрасувані звечора.



Речі залишаться в чудовому стані / Фото Links-stroy



Вибір стільців для одягу сьогодні досить великий / Фото ar-it.com.ua

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