Проєкт неймовірної споруди розроблений швейцарською студією Herzog & de Meuron. Загальна вартість проєкту складе 670 мільйонів євро.

Корисно Екоспоживання у ділі: як виглядає неймовірна вежа, котра розмиває межі між природою та будівлями

Вежа під назвою “Triangle” матиме висоту близько 180 метрів. Будівельні роботи планують розпочати вже цього року, вони триватимуть до 2026 року.

Знакова споруда / Фото dezeen

Ця велична споруда стане найбільшим хмарочосом, який з’явиться на горизонті центру Парижа з 1973 року. Тут планують розмісти офіси, конференц-центр, магазини, ресторани та готель.

Інноваційний дизайн / Фото dezeen

"Ми розробили “Triangle” для Парижа та парижан. Нашим найбільшим досягненням буде створити концепцію, яка буде відкрита для всіх і представлятиме інтереси кожного, – зазначили засновники студії Herzog & de Meuron.

Неймовірна велич / Фото dezeen

Завдяки своїй формі силует вежі буде змінюватися з різних ракурсів. Такий задум має особливе призначення – покращення огляду вежі для тих, хто знаходиться всередині та одночасно зменшуючи розмір тіні, що відкидається на сусідні будівлі. Фотоелектричні панелі будуть встановлені по всій південній стороні будівлі.

Дивовижний проєкт / Фото dezeen

Вежа матиме 42 поверхи та площу понад 90 тисяч квадратних метрів.

Трикутник стане третьою за висотою будівлею в межах міста Парижа, поступаючись лише Монпарнасу та Ейфелевій вежі.