Такого дизайну ви ще не бачили – майже 200 квадратних метрів лісової зелені розмістили вертикально. Галявина не тільки приваблює відвідувачів, а й насичує повітря киснем.

Стіну створила команда фахівців Verde Vertical, повідомляє Djournal.

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Проєкт виглядає надзвичайно естетично / Фото Djournal

Цікавий інтер'єр був розроблений для готелю Isabel la Catolica, що розташований в Мехіко Сіті. Величезну зелену стіну розмістили в ресторані.

Її площа складає 180 квадратних метрів. Тут насаджено чимало різних рослин, що утворюють живий візерунок.



З готельних кімнат можна милуватися галявиною / Фото Djournal

Замовники проєкту хотіли зробити його таким, що запам'ятовується надовго. Тому тут є не тільки зелені рослини, а й велосипед, також закріплений вертикально.

Компанія Verde Vertical поставила собі за мету створювати вертикальні сади у великих містах. Так вони перемагають проблему нестачі зелені й кисню.



Готель розташований у старовинній колоніальній будівлі / Фото Djournal

Фахівці прагнуть повертати людям контакт з природою. Однією з їхніх цілей є поліпшення навколишнього середовища та якості повітря.

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"Родзинкою" галявини став велосипед / Фото Djournal

Крім того, вони приділяють значну увагу естетиці. Вертикальні зелені майданчики не потребують додаткової площі й відповідають цілям компанії.

Verde Vertical мають мету: до 2030 року зробити так, щоб на кожного мешканця землі припадало 2 квадратних метри зелених насаджень. Саме таку рекомендацію дає Всесвітня організація охорони здоров'я.

Для реалізації задуму залишилося озеленити ще 18 297 квадратних метрів. Це число показує лічильник на сайті компанії.

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