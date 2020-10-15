Вертикальна лісова галявина в готелі: фото неймовірного дизайну з Мексики
Такого дизайну ви ще не бачили – майже 200 квадратних метрів лісової зелені розмістили вертикально. Галявина не тільки приваблює відвідувачів, а й насичує повітря киснем.
Стіну створила команда фахівців Verde Vertical, повідомляє Djournal.
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Проєкт виглядає надзвичайно естетично / Фото Djournal
Цікавий інтер'єр був розроблений для готелю Isabel la Catolica, що розташований в Мехіко Сіті. Величезну зелену стіну розмістили в ресторані.
Її площа складає 180 квадратних метрів. Тут насаджено чимало різних рослин, що утворюють живий візерунок.
З готельних кімнат можна милуватися галявиною / Фото Djournal
Замовники проєкту хотіли зробити його таким, що запам'ятовується надовго. Тому тут є не тільки зелені рослини, а й велосипед, також закріплений вертикально.
Готель розташований у старовинній колоніальній будівлі / Фото Djournal
Фахівці прагнуть повертати людям контакт з природою. Однією з їхніх цілей є поліпшення навколишнього середовища та якості повітря.
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"Родзинкою" галявини став велосипед / Фото Djournal
Крім того, вони приділяють значну увагу естетиці. Вертикальні зелені майданчики не потребують додаткової площі й відповідають цілям компанії.
Для реалізації задуму залишилося озеленити ще 18 297 квадратних метрів. Це число показує лічильник на сайті компанії.
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