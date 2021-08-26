Вершина гармонії та затишку: фантастичний дім з неординарним місцем для тихого читання

Сходи – доволі громіздка конструкція, яка забирає велику частину простору будинку. Але не обов'язково робити зону під ними "мертвою", позбавляючи себе дорогоцінною площі.

Дизайнер та архітектор Роб Діаз похизувався своїм завершеним проєктом у Каліфорнії. Прекрасний будинок у найбільш зірковому регіоні світу справді вражає.

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Розмах об'єкту вражає / Фото Contemporist

Попри велику площу нерухомості дизайнер вирішив не забувати про прагматизм та ефективно використати кожен дюйм площі. Саме завдяки цьому йому вдалося втілити чудову ідею про затишний куточок для читання під сходами.

Вдале та неординарне рішення / Фото Contemporist

Окрім того, одразу під місцем для сидіння обладнано чотири шухляди для зберігання речей. Разом з тим, функціональність жодним чином не впливає на скутість зон – увесь будинок дуже просторий та не скаржиться на відсутність денного світла.

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Називати це місце своїм домом – це втілення мрії / Фото Contemporist

Поєднання каменю та дерева, гармонія зелені та вільного простору, взаємодія функціональності та вишуканості дозволили архітектору виконати найкращий проєкт у своїй кар'єрі та подарувати власникам дім, покидати який надовго вони навряд чи захочуть.

Фантастичний проєкт / Фото Contemporist