Британська студія дизайну Heatherwick Studio розробила концепцію незвичного журнального столика з прозорим верхом та ніжками-вазонами. Шмат скла підтримують 6 дерев'яних ніжок, які увінчуються звичайними вазонами.

Стіл представили на лондонському фестивалі дизайну, повідомляє Dezeen.

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Система, яку розробники назвали стовбуровою, складається з шести ніжок різної висоти та діаметру, які поєднуються та фіксуються на поверхні столу.



Ніжки в стола є справжнім витвором мистецтва / Фото Dezeen

За словами розробника, ніжки мають спеціальні затискачі, які можна використати не лише разом зі склом. Прилаштувати ніжки можна і до тонкого шматка дерева – для цього вам знадобиться шестигранний ключ і у вас все-одно вийде стіл.



Концепція столу була вигадана на карантині / Фото Dezeen

Дизайнери запевняють, що саме така кількість вазонів здатна поліпшити якість повітря навколо людей, які сидять за столом.



Замість скла можна використати інший матеріал / Фото Dezeen

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Самі ніжки також є витвором мистецтва, адже їхній зовнішній вигляд є результатом задуму різьбяра.