Керамічна галузь дуже швидко розвивається, пропонуючи власникам квартир та будинків все більше варіантів для облаштування свого простору. Саме завдяки інноваціям вдалося створити плитку великих розмірів.

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Зараз широкоформатна плитка переживає пік популярності. Завдяки імітації модних фактур вона може наслідувати мармур та бетон, що дозволяє створювати затишний природний інтер'єр.

Смак та вишуканість / Фото Pinterest

Переваги великої плитки очевидні: майже повна відсутність швів, що робить інтер'єр більш цілісним та полегшує прибирання, невеликі приміщення візуально стають більш просторими. Окрім того, саме така плитка на хвилі трендів, а хто з нас не хотів би наслідувати моду?

Візуальне збільшення простору / Фото Pinterest

Але разом з тим потрібно розуміти важливі нюанси, перший з яких – пропорції. Співвідношення розміру плитки та простору має бути гармонійним. Порушення балансу створить велику проблему та сильно зіпсує загальне враження. Ціна великої плитки далеко не демократична, тому варто оцінити, наскільки вона потрібна саме вашому інтер'єру. І найбільш основне – виконувати роботу мають професіонали. Маленька неточність – і ваш інтер'єр матиме проблеми, виправити які буде недешевим задоволенням.

Гармонія та баланс – основні критерії / Фото Pinterest