Агенція Ensamble Studio розкопує закинутий кар'єр на острові Менорка й перетворює його на сучасне житло. Як виглядають інтер'єри у небаченій раніше будівлі – перегляньте у нашому матеріалі.

Розкопки здійснюються за допомогою лазерного 3D сканування, повідомляє Dwell.

Це цікаво: Печерний інтер'єр: в Техасі посеред пустелі з'явився незвичний готель



Гамак висить на межі внутрішнього й зовнішнього просторів / Фото Dwell

Ідея проєкту належить подружжю архітекторів Антону Гарсія-Абріль та Деборі Меса. Вони мандрували іспанським островом Менорка з чотирма дітьми й натрапили на закинуту шахту, де колись видобували пісковик.

Архітекторам надзвичайно сподобалися характеристики віднайденого кар'єру. Вони вирішили придбати шахту й створити тут експериментальний проєкт.



Прозорі екрани захищають помешкання від пилу й диких тварин / Фото Dwell

Свою ідею автори назвали Ca'n Terra, що означає "дім, який належить землі" в перекладі з каталонського діалекту.

Інтер'єр у Ca'n Terra – суворий і величний. Архітектори ставили собі за мету мінімально втручатися у простір. Вони додають тільки найважливіші речі.



Всередині приміщення є басейн-грот / Фото Dwell

Наша мета – доторкнутися до простору дуже м'яко, додати необхідні елементи, щоб зробити його придатним для життя, а отже зберегти й надати йому новий сенс і нове життя, – говорить Дебора Меса.

Проєкт ще не закінчений, і, ймовірно, не закінчиться ніколи. Простір постійно трансформують, надають йому нових форм і змісту. Водночас дім в кар'єрі уже цілком придатний до життя.



Інтер'єр закинутого кар'єру особливо подобається дітям / Фото Dwell

Тут можна зустріти гамак між грубо обтесаними стінами, басейн серед кімнати, диван з м'якими подушками в отворі скелі.

Поєднання могутніх стін та стелі з сучасними меблями робить інтер'єр стильним.



Розмір велосипеда підкреслює масштабність приміщень / Фото Dwell

Вам сподобається: Каміння над піском: в Мексиці з'явився стильний будиночок в етнічному стилі

Для забезпечення постійної життєздатності просторі використовують свердловину для води, сонячні батареї та септичну систему. Таким чином, дім в кар'єрі є повністю автономним.

Більше фото будинку в кар'єрі дивіться тут:

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням