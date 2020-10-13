Досить часто архітектори беруть ідеї для будівництва в природи, однак не завжди роблять це так масштабно. Будівля бібліотеки Бранденбурзького технічного університету вражає своїми розмірами та неймовірним дизайном.

Розробка проєкту і будівництво тривали майже 15 років, повідомляє Archi.

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Інтер'єр бібліотеки дуже молодіжний / Фото karandash.ua

Фасад будівлі вкритий склом. На ньому можна побачити літери різноманітних абеток.

Форма бібліотеки досить цікава: вона нагадує найпростішу одноклітинну істоту – амебу. Одночасно в будівлі може бути до 600 відвідувачів.



Вигляд фасаду з різних ракурсів відрізняється / Фото аrchi.ru

Місцеві мешканці називають її "замком", адже вона дещо нагадує його за формою. Крім того, будівлю звели на підвищенні, як давні оборонні споруди.

Всередині бібліотеки створили яскравий футуристичний інтер'єр. Тут багато плавних форм, незвичних меблів і ламп.



В оздобленні переважають насичені кольори / Фото Еsosedi

Серед кольорів переважають жовтий, салатовий, червоний, малиновий та темно-синій.

Стелю оформили у срібному відтінку. Меблі переважно білі.



Всередині все створено для продуктивної роботи / Фото karandash.ua

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Бібліотека є енергоощадною: тут використали подвійне скло на фасадах, сонцезахисні екрани, вертикальне температурне розшарування повітря.



В усіх приміщеннях є яскраві акценти / Фото karandash.ua

Будівля має висоту 32 метри. Книгозбірня налічує 8 поверхів.

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