Вбудований у скелю: як виглядатиме дивовижний курорт посеред пустелі Саудівської Аравії
Джерело:designmag
У горах Саудівської Аравії планують звести курорт Desert Rock, який буде вбудований у скельні масиви. У нього буде унікальний дизайн, натхненний інноваційними рішеннями.
На заході Саудівської Аравії планують розпочати будівництво унікального проєкту кількох курортів: на воді, в пустелі і в горах. Американська архітектурна студія Oppenheim створила проєкт Desert Rock, який запропонує цілий ряд розкішних номерів, вбудованих прямо в скельні масиви.
Читайте Світова слава: київський ресторан отримав відзнаку від відомого журналу
Це буде абсолютно унікальний досвід життя в горах та печерах із неймовірною розкішшю.
Архітектори зі студії Oppenheim спроєктували внутрішні відкриті простори, щоб вони поєднувалися з ландшафтом і виглядали заглибленими в скелясті масиви. Це окремі вілли та зони загального користування в щілинах, щоб якомога менше порушувати характер ландшафту.
Курорт матиме арабський стиль із всіма притаманними йому деталями розкоші та шику. Окрім будиночків для проживання тут також планують звести кілька об'єктів, які будуть розповідати історію країни та археологічні деталі місцевості.
Загальна площа проєкту просто вражає – вона становить 31 тисячу квадратних метрів. Всього тут буде розміщено 48 вілл і 12 готельних номерів. Перший етап будівництва має завершитися у 2023 році.
Більше фото дивовижного проєкту: